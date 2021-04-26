İtalya'da son 24 saatte 8 bin 444 yeni vaka
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İtalya'da son 24 saatte 8 bin 444 yeni vaka

İtalya'da son 24 saatte 8 bin 444 yeni vaka
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 8 bin 444 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 3 milyon 971 bin 144'e yükseldi.

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 8 bin 444 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 3 milyon 971 bin 144'e yükseldi.

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 145 bin 819 korona virüs testi yapıldığı ve 8 bin 444 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 971 bin 144'e ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 301 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 119 bin 539'a yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 16 bin 539 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 452 bin 812 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 13 kişi azalarak 2 bin 849'a geriledi.

İtalya'da bugüne kadar 17 milyon 751 bin 562 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 5 milyon 215 bin 459 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

İTALYA'DA 50 MİLYON KİŞİ İÇİN NORMALLEŞME BAŞLADI

İtalya'da bugün itibarıyla bölgelerin 4'te 3'ünün sarı kategoride ilan edilmesi ile 50 milyon kişi için normalleşme başladı. Okullar, restoranlar, barlar, sinemalar ve konser salonları kısmen yeniden açılan sarı kategorideki bölgelerde halk sokaklara akın etti.

(Burak Ortahamamcılar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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