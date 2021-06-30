İtalya'da son 24 saatte 776 yeni vaka
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İtalya'da son 24 saatte 776 yeni vaka

İtalya'da son 24 saatte 776 yeni vaka
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 776 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 259 bin 909'a yükseldi.

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 776 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 259 bin 909'a yükseldi.

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı binin altında seyrediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 185 bin 16 korona virüs testi yapıldığı ve 776 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 259 bin 909'a ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 24 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 127 bin 566'ya yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 3 bin 135 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 50 bin 441 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 23 kişi azalarak 247'ye geriledi.

İtalya'da bugüne kadar 51 milyon 194 bin 948 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 18 milyon 530 bin 774 kişiye aşının her iki dozu yapıldı.

(Burak Ortahamamcılar/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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