İtalya'da son 24 saatte 753 yeni vaka
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İtalya'da son 24 saatte 753 yeni vaka

İtalya'da son 24 saatte 753 yeni vaka
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 753 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 256 bin 451'e yükseldi.

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 753 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 256 bin 451'e yükseldi.

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı binin altında seyretmeye devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 192 bin 191 korona virüs testi yapıldığı ve 753 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 256 bin 451'e ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 56 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 127 bin 418'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 2 bin 769 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 60 bin 235 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 22 kişi azalarak 306'ya geriledi.

İtalya'da bugüne kadar 48 milyon 521 bin 442 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 17 milyon 68 bin 798 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

Öte yandan İtalya'da ülkede beyaz (düşük riskli) bölgelerde açık havada maske zorunluluğu 28 Haziran'da kaldırılıyor.

(Burak Ortahamamcılar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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