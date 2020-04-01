İtalya'da son 24 saatte 727 ölüm İtalya'da korona virüs nedeniyle son 24 saatte 727 kişi hayatını kaybederken toplam ölü sayısı 13 bin 155'e ulaştı.

İtalya'da korona virüs nedeniyle son 24 saatte 727 kişi hayatını kaybederken toplam ölü sayısı 13 bin 155'e ulaştı. İtalya'da toplam vaka sayısı 110 bin 574'e yükseldi.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüsü nedeniyle Avrupa'da bilanço ağırlaşıyor. Avrupa ülkelerinde virüsün en çok etkilediği İtalya'da virüs nedeniyle 727 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısının 13 bin 155'e yükseldiği açıklandı. Ülkede salgının ilk olarak 21 Şubat'ta ortaya çıkmasının ardından toplam vaka sayısı 110 bin 574'e yükseldi. İtalya, korona virüse bağlı ölümlerin en fazla olduğu ülke konumunda bulunuyor.

(İHA)

Kaynak: İHA