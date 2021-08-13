İtalya'da son 24 saatte 7 bin 409 yeni vaka
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İtalya'da son 24 saatte 7 bin 409 yeni vaka

İtalya'da son 24 saatte 7 bin 409 yeni vaka
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 7 bin 409 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 427 bin 827'ye ulaştı.

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 7 bin 409 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 427 bin 827'ye ulaştı.

İtalya'da korona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayısı 7 binin üzerine çıktı. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 225 bin 486 korona virüs testi yapıldığı ve 7 bin 270 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 427 bin 827'ye ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 45 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 128 bin 379'a yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 4 bin 388 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 124 bin 250 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 17 kişi artarak 379'a yükseldi.

İtalya'da bugüne kadar 73 milyon 424 bin 497 Covid-19 aşısı uygulanırken, 35 milyon 388 bin 674 kişiye aşının her iki dozu yapıldı.

(Burak Ortahamamcılar/İHA)

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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