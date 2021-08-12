İtalya'da son 24 saatte 7 bin 270 yeni vaka

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 7 bin 270 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 420 bin 429'a ulaştı.

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 7 bin 270 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 420 bin 429'a ulaştı.

İtalya'da korona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayısı 7 binin üzerine çıktı. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 216 bin 969 korona virüs testi yapıldığı ve 7 bin 270 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 420 bin 429'a ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 30 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 128 bin 334'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 4 bin 715 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 121 bin 285 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 15 kişi artarak 352'ye yükseldi.

İtalya'da bugüne kadar 73 milyon 74 bin 886 Covid-19 aşısı uygulanırken, 35 milyon 216 bin 55 kişiye aşının her iki dozu yapıldı.

(Burak Ortahamamcılar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı