İtalya'da son 24 saatte 679 yeni vaka
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İtalya'da son 24 saatte 679 yeni vaka

İtalya'da son 24 saatte 679 yeni vaka
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 679 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 259 bin 456'ya yükseldi.

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 679 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 259 bin 456'ya yükseldi.

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısındaki düşüş eğilimi devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 190 bin 635 korona virüs testi yapıldığı ve 679 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 259 bin 456'ya ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 42 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 127 bin 542'ye yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 2 bin 493 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 52 bin 824 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 19 kişi azalarak 270'e geriledi.

İtalya'da bugüne kadar 50 milyon 452 bin 251 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 18 milyon 92 bin 767 kişiye aşının her iki dozu yapıldı.

(Burak Ortahamamcılar/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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