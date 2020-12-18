İtalya'da son 24 saatte 674 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İtalya'da son 24 saatte 674 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

18.12.2020 20:35 | Son Güncelleme: 18.12.2020 20:38
İtalya'da son 24 saatte 674 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 674 artarak 67 bin 894 oldu.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 674 artarak 67 bin 894 oldu.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 17 bin 992 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubattan beri toplam vaka sayısı 1 milyon 921 bin 778'e ulaştı.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 627 bin 798'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 2 bin 819'a geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 674 artarak 67 bin 894'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 22 bin 272 artarak 1 milyon 226 bin 86 oldu.

Bu arada, Sağlık Bakanı Roberto Speranza, İtalyan Hekimler Federasyonunun toplantısında, aşının etkisini baharda göstereceğini, bir süre daha virüsle yaşamak zorunda olduklarını söyledi.

Diğer yandan, İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsünün (ISS) haftalık salgın değerlendirmesinde, virüsün ülkede halen yaygın şekilde dolaşımda olduğu ve salgının etkisinin ülkenin çoğu yerinde devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Mustafa Varank Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Hakan Taşıyan Caner Cindoruk Ayşegül Yıldız
Spor Falcao Çağdaş Atan Samet Aybaba Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Tüm Haberler Türk Karar Beşiktaş Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İtalya'da son 24 saatte 674 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 20:51:17. #1.14#
title