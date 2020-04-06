İtalya'da son 24 saatte 636 ölüm
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İtalya'da son 24 saatte 636 ölüm

İtalya'da korona virüsü nedeniyle son 24 saatte 636 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile ölenlerin sayısı 16 bin 523'e, vaka sayısı ise 132 bin 547'ye yükseldi.

06.04.2020 21:24 | Son Güncelleme: 06.04.2020 21:24
İtalya'da son 24 saatte 636 ölüm

İtalya'da korona virüsü nedeniyle son 24 saatte 636 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile ölenlerin sayısı 16 bin 523'e, vaka sayısı ise 132 bin 547'ye yükseldi.

Çin'de ortaya çıkan ve dünya genelinde 1 milyon 300 binden fazla kişiye bulaşan ölümcül korona virüsü nedeniyle Avrupa'da bilanço ağırlaşıyor. Avrupa'da virüsün en çok etkilediği İtalya'da 636 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 16 bin 523'e yükseldiği açıklandı. Salgının ilk olarak 21 Şubat'ta ortaya çıktığı ülkede 3 bin 599 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 132 bin 547'ye ulaştığı bildirildi.

Ülkede korona virüsünden iyileşenlerin sayısının 22 bin 837'ye yükseldiği belirtilirken, yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 3 bin 898 olarak açıklandı. Toplamda 721 bin 732 kişiye test yapıldığı kaydedildi.

Korona virüse bağlı ölümlerin en fazla yaşandığı ülke olan İtalya'da 13 Nisan'a kadar karantina uygulanıyor. - ROMA

Kaynak: İHA

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