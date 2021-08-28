İtalya'da son 24 saatte 6 bin 860 Kovid-19 vakası kaydedildi
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İtalya'da son 24 saatte 6 bin 860 Kovid-19 vakası kaydedildi

İtalya'da son 24 saatte 6 bin 860 Kovid-19 vakası kaydedildi
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 54 artarak 129 bin 56'ya yükseldi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 54 artarak 129 bin 56'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 293 bin 464 testte 6 bin 860 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubat 2020'den bu yana vaka sayısı 4 milyon 524 bin 292'ye ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 139 bin 428 olarak kaydedildi.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 54 artarak 129 bin 56'ya yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 5 bin 494 artışla 4 milyon 255 bin 808'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede, bugün itibarıyla 76 milyon 888 bin 851 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 37 milyon 301 bin 764 oldu.

Öte yandan İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, imzaladığı kararnameyle, İngiltere'den İtalya'ya gelenlere uygulanan 5 günlük karantinayı, aşılama döngüsünü tamamlamış ve negatif sonuçlu test getirenler için kaldırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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