İtalya'da son 24 saatte 6 bin 659 Kovid-19 vakası tespit edildi
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İtalya'da son 24 saatte 6 bin 659 Kovid-19 vakası tespit edildi

İtalya'da son 24 saatte 6 bin 659 Kovid-19 vakası tespit edildi
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

İtalya'da son 24 saatte 6 bin 659 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

İtalya'da son 24 saatte 6 bin 659 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı günlük verilere göre, ülkede son 24 saatte 294 bin 686 test yapıldı, 6 bin 659 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece toplam vaka sayısı 4 milyon 153 bin 374'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 332 bin 830 olarak kayda geçti.

İtalya'da bugün virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 136 artarak 124 bin 63'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 13 bin 292 artışla 3 milyon 696 bin 481'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede, aşılananların sayısı bugün itibarıyla 26 milyon 682 bin 630 oldu. Aşılananların 8 milyon 370 bin 461'ini ikinci dozu alanlar oluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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