İtalya'da son 24 saatte 6 bin 599 yeni vaka

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 6 bin 599 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 383 bin 787'ye ulaştı.

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 6 bin 599 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 383 bin 787'ye ulaştı.

İtalya'da korona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayısı artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 244 bin 657 korona virüs testi yapıldığı ve 6 bin 599 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 383 bin 787'ye ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 24 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 128 bin 187'ye yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 2 bin 936 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 104 bin 685 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 9 kişi artarak 277'ye yükseldi.

İtalya'da bugüne kadar 70 milyon 587 bin 195 Covid-19 aşısı uygulanırken, 33 milyon 782 bin 275 kişiye aşının her iki dozu yapıldı.

(Burak Ortahamamcılar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı