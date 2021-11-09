İtalya'da son 24 saatte 6 bin 32 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 6 bin 32 yeni vaka belirlendi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 645 bin 689 testte 6 bin 32 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 818 bin 705'e çıktı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 1430'luk artışla 100 bin 205 olarak kayıtlara geçti.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 68 artarak 132 bin 491'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 4 bin 613 artışla 4 milyon 586 bin 9'a ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 91 milyon 96 bin 965 doz aşı uygulandı.

Tüm aşıları tamamlananların sayısı 45 milyon 192 bin 310 oldu. Ülkede aşılaması tamamlananların 12 yaş üstü nüfusa oranı yüzde 83,6'yı buldu.

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