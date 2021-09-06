İtalya'da son 24 saatte 52 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
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İtalya'da son 24 saatte 52 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İtalya'da son 24 saatte 52 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 3 bin 361 yeni vaka kaydedildi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 3 bin 361 yeni vaka kaydedildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 134 bin 393 testte 3 bin 361 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 574 bin 787'ye ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 136 bin 20 olarak kaydedildi.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 52 artarak 129 bin 567'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 3 bin 977 artışla 4 milyon 309 bin 200'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 79 milyon 292 bin 96 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 38 milyon 790 bin 581 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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