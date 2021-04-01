İtalya'da son 24 saatte 501 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İtalya'da son 24 saatte 501 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel
İtalya'da son 24 saatte 501 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 501 artarak 109 bin 847 oldu.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 501 artarak 109 bin 847 oldu.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 356 bin 85 testte 23 bin 649 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen 13 ayda vaka sayısı 3 milyon 607 bin 83'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 563 bin 479, yoğun bakımdakilerin sayısı 3 bin 681 olarak verildi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 501 artarak 109 bin 847'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 20 bin 712 artışla 2 milyon 933 bin 757'ye ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 10 milyon 324 bin 127 oldu. Aşılananların 3 milyon 237 bin 582'sini ikinci dozu alanlar oluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ İhsan Yavuz Haydar Akar Ali İhsan Su Devlet Bahçeli
Magazin Cem Yılmaz Birkan Sokullu Armağan Çağlayan İbrahim Çelikkol
Spor Caner Erkin Burak Yılmaz Okay Yokuşlu İsmail Kartal Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İtalya'da son 24 saatte 501 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 21:07:38. #1.15#
title