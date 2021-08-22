İtalya'da son 24 saatte 5 bini aşkın Kovid-19 vakası tespit edildi
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İtalya'da son 24 saatte 5 bini aşkın Kovid-19 vakası tespit edildi

İtalya'da son 24 saatte 5 bini aşkın Kovid-19 vakası tespit edildi
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 5 bin 923 yeni vaka kaydedildi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 5 bin 923 yeni vaka kaydedildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte yapılan 175 bin 539 testte 5 bin 923 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 484 bin 613'e ulaştı.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 134 bin 938'e, yoğun bakımdakilerin sayısı 472'ye çıktı.

Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 23 artarak 128 bin 751'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 4 bin 382 artışla 4 milyon 220 bin 924'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 75 milyon 252 bin 826 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 36 milyon 323 bin 152 oldu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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