İtalya'da son 24 saatte 5 bin 923 Kovid-19 vakası tespit edildi
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İtalya'da son 24 saatte 5 bin 923 Kovid-19 vakası tespit edildi

İtalya'da son 24 saatte 5 bin 923 Kovid-19 vakası tespit edildi
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 69 kişi hayatını kaybetti.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 69 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 301 bin 980 testte 5 bin 923 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 585 bin 423'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 131 bin 581 olarak kaydedildi.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 69 artarak 129 bin 707'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 8 bin 58 artışla 4 milyon 324 bin 135'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 79 milyon 858 bin 651 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 39 milyon 183 bin 497 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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