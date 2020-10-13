İtalya'da son 24 saatte 5 bin 901 yeni koronavirüs vakası

İtalya'da son 24 saatte 5 bin 901 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu.

İtalya'da son 24 saatte 5 bin 901 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 365 bin 467'ye yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 5 bin 901 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 41 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 365 bin 467'ye, toplam can kaybı ise 36 bin 246'ya ulaştı. Ülkede 242 bin 28 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı