İtalya'da son 24 saatte 5 bin 741 yeni vaka
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İtalya'da son 24 saatte 5 bin 741 yeni vaka

İtalya'da son 24 saatte 5 bin 741 yeni vaka
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 5 bin 741 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 178 bin 261'e yükseldi.

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 5 bin 741 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 178 bin 261'e yükseldi.

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı 10 binin altında seyrediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 251 bin 37 korona virüs testi yapıldığı ve 5 bin 741 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 178 bin 261'e ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 164 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 124 bin 810'a yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 12 bin 816 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 299 bin 486 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 99 kişi azalarak bin 544'e geriledi.

İtalya'da bugüne kadar 28 milyon 859 bin 336 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 9 milyon 241 bin 64 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

(Burak Ortahamamcılar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son Dakika: Türkiye'de 20 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 207 kişi vefat etti, 9 bin 385 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 20 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 207 kişi vefat etti, 9 bin 385 yeni vaka tespit edildi
Korona aşısının mucidi Uğur Şahin canlı yayında söz verdi! 120 milyon doz aşı için tarihler netleşti
Korona aşısının mucidi Uğur Şahin canlı yayında söz verdi! 120 milyon doz aşı için tarihler netleşti
Son Dakika: Pfizer/BioNTech, Türkiye ile 90 milyon doz aşı sağlama konusunda anlaştı
Son Dakika: Pfizer/BioNTech, Türkiye ile 90 milyon doz aşı sağlama konusunda anlaştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdullah Gül Muharrem İnce Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Ben Affleck Özcan Deniz Burak Sergen
Spor Ersun Yanal Şenol Güneş Hakan Arslan Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İtalya'da son 24 saatte 5 bin 741 yeni vaka - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 20:08:32. #1.14#

title