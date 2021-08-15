İtalya'da son 24 saatte 5 bin 664 yeni vaka
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İtalya'da son 24 saatte 5 bin 664 yeni vaka

İtalya'da son 24 saatte 5 bin 664 yeni vaka
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 5 bin 664 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 440 bin 669'a ulaştı.

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 5 bin 664 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 440 bin 669'a ulaştı.

İtalya'da korona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayısı artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 160 bin 870 korona virüs testi yapıldığı ve 5 bin 664 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 440 bin 669'a ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 19 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 128 bin 432'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 3 bin 580 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 128 bin 528 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 12 kişi artarak 384'e yükseldi.

İtalya'da bugüne kadar 73 milyon 748 bin 582 Covid-19 aşısı uygulanırken, 35 milyon 547 bin 400 kişiye aşının her iki dozu yapıldı.

(Burak Ortahamamcılar/İHA)

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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