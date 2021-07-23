İtalya'da son 24 saatte 5 bin 143 Kovid-19 vakası tespit edildi
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İtalya'da son 24 saatte 5 bin 143 Kovid-19 vakası tespit edildi

İtalya'da son 24 saatte 5 bin 143 Kovid-19 vakası tespit edildi
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 5 bin 143 yeni vaka tespit edildi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 5 bin 143 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 237 bin 635 testte 5 bin 143 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece üst üste ikinci günde günlük vaka sayısı 5 binin üstünde kaydedildi.

Salgının başladığı şubat 2020'den bu yana vaka sayısı 4 milyon 307 bin 535'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 58 bin 752'ye çıktı.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 17 artarak 127 bin 937'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 1239 artışla 4 milyon 120 bin 846'ya ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 64 milyon 122 bin 110 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 29 milyon 198 bin 814 oldu. Ülkede tüm aşıları tamamlananların 12 yaş üstü nüfusa oranı yüzde 54,06 oldu.

Salgına dair haftalık rapor açıklandı

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS), salgının gidişatına dair haftalık raporunu açıkladı.

ISS Başkanı Prof. Silvio Brusaferro, raporu açıklarken, ülke genelinde virüs bulaşma katsayısındaki (Rt endeksi) yükselişe dikkati çekerek, "Rt'nin 1,55 civarında bir değerde olduğu tahmin ediliyor. Ortalama enfeksiyon yaşının 25'e, yoğun bakıma alınma yaşının ise 55'e düşmekte olduğu görülüyor." dedi.

Brusaferro, ülkede hemen hemen tüm bölgelerde virüsün özellikle Delta varyantı yayılımının arttığını söyledi.

Silvio Brusaferro, "Pek çok Avrupa ülkesinde olduğu gibi İtalya'da da vakalar artıyor. Avrupa haritasına baktığınızda birçok ülkenin yeşil renkten, sarı ve yoğun kırmızıya döndüğünü görüyorsunuz. Bu hafta içinde İtalya'da da bazı bölgelerin, Danimarka'nın, Fransa'nın büyük kısmının sarı renge döndüğünü görüyoruz. Ayrıca İrlanda kırmızı, İberya yarımadası kırmızı, Yunanistan sarı ama Girit adası kırmızı." diye konuştu.

Brusaferro, yeni vakaların özellikle genç nüfusta; 10-19 ile 20-29 yaş gruplarında görüldüğünü söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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