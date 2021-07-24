İtalya'da son 24 saatte 5 bin 140 yeni vaka
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İtalya'da son 24 saatte 5 bin 140 yeni vaka

İtalya'da son 24 saatte 5 bin 140 yeni vaka
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 5 bin 140 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 312 bin 673'e ulaştı.

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 5 bin 140 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 312 bin 673'e ulaştı.

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı 5 binin üzerinde seyrediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 258 bin 929 korona virüs testi yapıldığı ve 5 bin 143 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 312 bin 673'e ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 5 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 127 bin 942'ye yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte bin 362 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 62 bin 523 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 17 kişi artarak 172'ye yükseldi.

İtalya'da bugüne kadar 64 milyon 716 bin 190 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 29 milyon 665 bin 97 kişiye aşının her iki dozu yapıldı.

(Burak Ortahamamcılar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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