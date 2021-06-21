İtalya'da son 24 saatte 495 yeni vaka
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İtalya'da son 24 saatte 495 yeni vaka

İtalya'da son 24 saatte 495 yeni vaka
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 495 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 253 bin 460'a yükseldi.

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 495 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 253 bin 460'a yükseldi.

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı son iki gündür binin altında seyrediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 81 bin 752 korona virüs testi yapıldığı ve 495 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 253 bin 460'a ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 21 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 127 bin 291'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 11 bin 320 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 76 bin 853 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 4 kişi azalarak 385'e geriledi.

İtalya'da bugüne kadar 46 milyon 219 bin 493 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 15 milyon 880 bin 154 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

(Burak Ortahamamcılar/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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