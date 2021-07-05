İtalya'da son 24 saatte 480 yeni vaka
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İtalya'da son 24 saatte 480 yeni vaka

İtalya'da son 24 saatte 480 yeni vaka
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 480 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 263 bin 797'ye yükseldi.

- İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 480 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 263 bin 797'ye yükseldi.

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı yeniden 500'ün altına geriledi. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 74 bin 649 korona virüs testi yapıldığı ve 480 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 263 bin 797'ye ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 31 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 127 bin 680'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte bin 582 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 43 bin 531 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 6 kişi azalarak 191'e geriledi.

İtalya'da bugüne kadar 54 milyon 64 bin 937 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 20 milyon 998 bin 876 kişiye aşının her iki dozu yapıldı.

(Burak Ortahamamcılar/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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