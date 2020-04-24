İtalya'da son 24 saatte 420 kişi öldü, can kaybı 25 bin 969' ulaştı İtalya'da son 24 saatte korona virüs nedeniyle 420 kişi hayatını kaybederken toplam ölü sayısı 25 bin 969'a yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte korona virüs nedeniyle 420 kişi hayatını kaybederken toplam ölü sayısı 25 bin 969'a yükseldi.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 2 milyon 700 binden fazla kişiye bulaşan ve 190 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeniyle Avrupa'da bilanço artıyor. İtalya'da açıklanan son verilere göre 1 günde 420 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısının 25 bin 969'a yükseldiği bildirildi. Ülkede 3 bin 21 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 192 bin 994'e ulaştığı ifade edildi.

Ülkede iyileşenlerin sayısının 60 bin 498'e yükseldiği belirtilirken durumu kritik olanların sayısı ise 2 bin 173 olarak açıklandı. Öte yandan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ülkede korona virüs ile mücadelede 2. aşama olarak nitelendirilen dönemin 4 Mayıs'ta başlayacağını belirtmiş ve detayları Pazar gününe kadar açıklayacağını duyurmuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA