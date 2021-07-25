İtalya'da son 24 saatte 4 bin 743 yeni vaka

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 4 bin 743 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 317 bin 415'e ulaştı.

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 4 bin 743 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 317 bin 415'e ulaştı.

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı 4 binin üzerinde seyrediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 176 bin 653 korona virüs testi yapıldığı ve 4 bin 743 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 317 bin 415'e ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 7 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 127 bin 949'a yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte bin 1 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 66 bin 257 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 6 kişi artarak 178'e yükseldi.

İtalya'da bugüne kadar 65 milyon 122 bin 371 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 29 milyon 972 bin 109 kişiye aşının her iki dozu yapıldı.

(Burak Ortahamamcılar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı