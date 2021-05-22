İtalya'da son 24 saatte 4 bin 717 yeni vaka
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İtalya'da son 24 saatte 4 bin 717 yeni vaka

İtalya'da son 24 saatte 4 bin 717 yeni vaka
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 4 bin 717 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 188 bin 190'a yükseldi.

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 4 bin 717 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 188 bin 190'a yükseldi.

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı 10 binin altında seyrediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 286 bin 603 korona virüs testi yapıldığı ve 4 bin 717 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 188 bin 190'a ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 125 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 125 bin 153'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 12 bin 633 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 283 bin 744 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 39 kişi azalarak bin 430'a geriledi.

İtalya'da bugüne kadar 30 milyon 128 bin 58 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 9 milyon 856 bin 159 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı. - ROMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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