İtalya'da son 24 saatte 4 bin 578 Kovid-19 vakası tespit edildi - Haberler
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İtalya'da son 24 saatte 4 bin 578 Kovid-19 vakası tespit edildi

AA / Barış Seçkin - Haberler | Güncel
İtalya'da son 24 saatte 4 bin 578 Kovid-19 vakası tespit edildi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 51 kişi hayatını kaybetti.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 51 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 355 bin 933 testte 4 bin 578 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubat 2020'den bu yana vaka sayısı 4 milyon 632 bin 275'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 113 bin 40'a geriledi.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 51 artarak 130 bin 284'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 5 bin 756 artışla 4 milyon 388 bin 951'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 82 milyon 169 bin 238 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 40 milyon 850 bin 892 oldu.

AA / Barış Seçkin - Son Dakika Haberleri
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Haber: İtalya'da son 24 saatte 4 bin 578 Kovid-19 vakası tespit edildi - Haberler
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