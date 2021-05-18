İtalya'da son 24 saatte 4 bin 452 yeni vaka
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İtalya'da son 24 saatte 4 bin 452 yeni vaka

İtalya'da son 24 saatte 4 bin 452 yeni vaka
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 4 bin 452 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 167 bin 25'e yükseldi.

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 4 bin 452 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 167 bin 25'e yükseldi.

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı 10 binin altında seyrediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 262 bin 864 korona virüs testi yapıldığı ve 4 bin 452 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 167 bin 25'e ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 201 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 124 bin 497'ye yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 13 bin 228 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 315 bin 308 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 65 kişi azalarak bin 689'a geriledi.

İtalya'da bugüne kadar 28 milyon 74 bin 383 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 8 milyon 921 bin 28 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

(Burak Ortahamamcılar/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son Dakika: Türkiye'de 18 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 11 bin 937 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 18 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 11 bin 937 yeni vaka tespit edildi
Bilim Kurulu üyesinden canlı yayında kademeli normalleşme tepkisi: Herhangi bir görüş bildiremedik
Bilim Kurulu üyesinden canlı yayında kademeli normalleşme tepkisi: Herhangi bir görüş bildiremedik
Son Dakika: Türkiye'de 16 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 223 kişi vefat etti, 10 bin 512 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 16 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 223 kişi vefat etti, 10 bin 512 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Deniz Seki Feyza Aktan Acun Ilıcalı Tuba Büyüküstün
Spor Mesut Özil Fatih Terim Burak Yılmaz Sergen Yalçın Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İtalya'da son 24 saatte 4 bin 452 yeni vaka - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.05.2021 20:32:02. #1.13#

title