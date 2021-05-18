İtalya'da son 24 saatte 4 bin 452 yeni vaka

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 4 bin 452 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 167 bin 25'e yükseldi.

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 4 bin 452 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 167 bin 25'e yükseldi.

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı 10 binin altında seyrediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 262 bin 864 korona virüs testi yapıldığı ve 4 bin 452 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 167 bin 25'e ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 201 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 124 bin 497'ye yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 13 bin 228 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 315 bin 308 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 65 kişi azalarak bin 689'a geriledi.

İtalya'da bugüne kadar 28 milyon 74 bin 383 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 8 milyon 921 bin 28 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

(Burak Ortahamamcılar/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı