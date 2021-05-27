İtalya'da son 24 saatte 4 bin 147 yeni vaka

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 4 bin 147 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 205 bin 970'e yükseldi.

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 4 bin 147 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 205 bin 970'e yükseldi.

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı 5 binin altında seyrediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 243 bin 967 korona virüs testi yapıldığı ve 4 bin 147 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 205 bin 970'e ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 171 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 125 bin 793'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 10 bin 808 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 253 bin 193 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 72 kişi azalarak bin 206'ya geriledi.

İtalya'da bugüne kadar 32 milyon 582 bin 895 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 11 milyon 22 bin 84 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

(Burak Ortahamamcılar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı