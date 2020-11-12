İtalya'da son 24 saatte 37 bin 978 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İtalya'da son 24 saatte 37 bin 978 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

12.11.2020 20:13 | Son Güncelleme: 12.11.2020 20:16
İtalya'da son 24 saatte 37 bin 978 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, son 24 saatte 37 bin 978 yeni vaka kaydedildi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, son 24 saatte 37 bin 978 yeni vaka kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı'nın günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 37 bin 978 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Bugünkü vaka sayısı, salgının başladığı şubat ayından beri ülkede bir günde kaydedilen ikinci en yüksek vaka sayısı oldu.

Salgının başından beri virüs kapan kişi sayısı toplam 1 milyon 66 bin 401 oldu.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 635 bin 54'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 3 bin 170'e ulaştı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 636 artarak, 43 bin 589'a yükseldi. Günlük ölü sayısı ikinci gün üst üste 600'ün üzerinde çıktı.

İyileşenlerin sayısı ise 15 bin 645 artarak, 387 bin 758 oldu.

Üç bölge kendi kısıtlayıcı tedbirlerini devreye almaya hazırlanıyor

Artan vakalar nedeniyle ülkenin kuzeyindeki Veneto, Friuli Venezia Giulia ve Emilia Romagna bölgelerinin yönetimleri, merkezi hükümetin de onayıyla kalabalık oluşmasına yönelik yeni kısıtlayıcı tedbirlerini uygulamaya başlayacak.

Buna göre, Veneto bölgesinde yarından itibaren tarihi şehir merkezinde yürüyüş şeklinde serbest dolaşılamayacak.

Friuli Venezia Giulia bölgesinde ise dükkanlar ve marketleri günün ilk saatinde sadece yaşlılar kullanabilecek.

Emilia-Romagna'da ise bütün dükkanlar pazar günleri kapalı kalacak.

Bu arada, Kovid-19'dan ölen bir kişinin hastane banyosundaki görüntülerinin sızdığı Napoli'nin başkenti olduğu Campania Bölgesi'ne yönelik ise merkezi hükümetin yarınki verilere göre yeni tedbirler konusunda karar alacağı basına yansıdı. Ayrıca sosyal medyada paylaşılan hastane acil servisinde Kovid-19'dan hayatını kaybetmiş kişiyi gösteren video ile ilgili Napoli Emniyeti inceleme başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

İlgili Haberler

- İtalya'da günlük korona virüs vaka sayısında yeni rekor- İtalya'da son 24 saatte 34 bin 505 yeni vaka tespit edildi
- İtalya'da günlük korona virüs vaka sayısında yeni rekor- İtalya'da son 24 saatte 34 bin 505 yeni vaka tespit edildi
İtalya'da son 24 saatte 28 bin 244 yeni vaka
İtalya'da son 24 saatte 28 bin 244 yeni vaka
İtalya'da son 24 saatte 25 bin 271 yeni vaka
İtalya'da son 24 saatte 25 bin 271 yeni vaka
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Ömer Çelik Haydar Akar Murat Kurum Bekir Pakdemirli
Magazin Ezgi Mola Şener Şen Caner Cindoruk Ferzan Özpetek
Spor Falcao Samatta Cenk Tosun Mehmet Topal Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kaza Milli Medya Sigara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İtalya'da son 24 saatte 37 bin 978 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi - Napoli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.11.2020 20:25:56. #1.15#
title