İtalya'da son 24 saatte 37 bin 978 yeni koronavirüs vakası

İtalya'da son 24 saatte 37 bin 978 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu.

İtalya'da son 24 saatte 37 bin 978 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 66 bin 401'e yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 37 bin 978 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 636 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 66 bin 401'e, toplam can kaybı ise 43 bin 589'a ulaştı. Ülkede 387 bin 758 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı