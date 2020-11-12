İtalya'da son 24 saatte 37 bin 978 yeni koronavirüs vakası
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İtalya'da son 24 saatte 37 bin 978 yeni koronavirüs vakası

12.11.2020 20:21 | Son Güncelleme: 12.11.2020 20:25
İtalya'da son 24 saatte 37 bin 978 yeni koronavirüs vakası

İtalya'da son 24 saatte 37 bin 978 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu.

İtalya'da son 24 saatte 37 bin 978 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 66 bin 401'e yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 37 bin 978 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 636 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 66 bin 401'e, toplam can kaybı ise 43 bin 589'a ulaştı. Ülkede 387 bin 758 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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