İtalya'da son 24 saatte 37 bin 809 yeni koronavirüs vakası
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İtalya'da son 24 saatte 37 bin 809 yeni koronavirüs vakası

06.11.2020 19:27 | Son Güncelleme: 06.11.2020 19:31
İtalya'da son 24 saatte 37 bin 809 yeni koronavirüs vakası

İtalya'da son 24 saatte 37 bin 809 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu.

İtalya'da son 24 saatte 37 bin 809 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 862 bin 681'e yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 37 bin 809 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 446 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 862 bin 681'e, toplam can kaybı ise 40 bin 638'e ulaştı. Ülkede 322 bin 925 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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