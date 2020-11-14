İtalya'da son 24 saatte 37 bin 255 yeni koronavirüs vakası

İtalya'da son 24 saatte 37 bin 255 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu.

İtalya'da son 24 saatte 37 bin 255 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 144 bin 552'ye yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 37 bin 255 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 544 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 144 bin 552'ye, toplam can kaybı ise 44 bin 683'e ulaştı. Ülkede 411 bin 434 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 688 bin 435 de aktif vaka olduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı