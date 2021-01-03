İtalya'da son 24 saatte 347 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İtalya'da son 24 saatte 347 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

03.01.2021 20:25 | Son Güncelleme: 03.01.2021 20:28
İtalya'da son 24 saatte 347 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 347 artarak 75 bin 332 oldu.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 347 artarak 75 bin 332 oldu.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 14 bin 245 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Böylece ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 155 bin 446'ya ulaştı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 14 bin 746 artışla 1 milyon 503 bin 900'a yükselirken, aktif hasta sayısı 576 bin 214 oldu.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı ise 2 bin 583'e çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Engin Özkoç Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Çağla Şıkel Eser Yenenler Yılmaz Erdoğan İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Ryan Babel Samet Aybaba Güven Yalçın Ali Palabıyık
Tüm Haberler Ocak Futbolcu Antalyaspor Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İtalya'da son 24 saatte 347 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.1.2021 20:28:26. #1.15#
title