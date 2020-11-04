İtalya'da son 24 saatte 30 bin 550 yeni koronavirüs vakası

İtalya'da son 24 saatte 30 bin 550 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu.

İtalya'da son 24 saatte 30 bin 550 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 790 bin 377'ye yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 30 bin 550 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 352 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 790 bin 377'ye, toplam can kaybı ise 39 bin 764'e ulaştı. Ülkede 307 bin 378 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı