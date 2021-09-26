İtalya'da son 24 saatte 3 binden fazla Kovid-19 vakası tespit edildi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 3 binden fazla vaka kaydedildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 276 bin 221 testte 3 bin 99 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 660 bin 314'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 102 bin 244'e geriledi.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 44 artarak 130 bin 697'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 3 bin 385 artışla 4 milyon 427 bin 373'e çıktı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 83 milyon 936 bin 344 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 41 milyon 957 bin 872 oldu. Ülkede 20 Eylül'de kanser hastaları ve 80 yaş üzeri için başlayan 3. doz aşılamada 44 bin 600 kişiye ek doz aşı yapıldı.