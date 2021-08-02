İtalya'da son 24 saatte 3 bin 190 yeni vaka
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İtalya'da son 24 saatte 3 bin 190 yeni vaka

İtalya'da son 24 saatte 3 bin 190 yeni vaka
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 3 bin 190 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 358 bin 533'e ulaştı.

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 3 bin 190 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 358 bin 533'e ulaştı.

İtalya'da korona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayısı artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 83 bin 223 korona virüs testi yapıldığı ve 3 bin 190 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 358 bin 533'e ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 20 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 128 bin 88'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte bin 498 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 93 bin 17 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 19 kişi artarak 249'a yükseldi.

İtalya'da bugüne kadar 68 milyon 916 bin 310 Covid-19 aşısı uygulanırken, 32 milyon 676 bin 131 kişiye aşının her iki dozu yapıldı.

(Burak Ortahamamcılar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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