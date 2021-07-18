İtalya'da son 24 saatte 3 bin 127 Kovid-19 vakası kaydedildi
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İtalya'da son 24 saatte 3 bin 127 Kovid-19 vakası kaydedildi

İtalya'da son 24 saatte 3 bin 127 Kovid-19 vakası kaydedildi
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 3 bin 127 yeni vaka tespit edildi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 3 bin 127 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte yapılan 165 bin 269 testte 3 bin 127 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Ülkede dünden bugüne yapılan testlerin pozitif çıkma oranı yüzde 1,9'a kadar yükseldi. Ayrıca günlük vaka sayısı üst üste ikinci günde 3 binin üzerinde kaydedildi.

Salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 287 bin 458'e ulaştı.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 46 bin 113'e çıktı.

Son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 3 artarak 127 bin 867'ye yükseldi, iyileşenlerin sayısı 501 artışla 4 milyon 113 bin 478'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede, bugün itibarıyla 61 milyon 305 bin 410 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 26 milyon 932 bin 443 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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