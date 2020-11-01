İtalya'da son 24 saatte 29 bin 907 yeni vaka
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İtalya'da son 24 saatte 29 bin 907 yeni vaka

01.11.2020 20:21 | Son Güncelleme: 01.11.2020 20:30
İtalya'da son 24 saatte 29 bin 907 yeni vaka

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 29 bin 907 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 709 bin 337'e yükseldi.

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 29 bin 907 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 709 bin 337'e yükseldi.

İtalya'da Covid-19 vakalarındaki artış devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre, son 24 saatte 29 bin 907 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 709 bin 337'ye ulaştığı belirtildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 208 kişinin virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 38 bin 826'ya yükseldiği aktarıldı.

Bakanlık, ülkedeki aktif vaka sayısının 378 bin 129'a yükseldiğini, bin 939 kişinin yoğun bakımda tedavi altında olduğunu açıkladı.

Öte yandan İtalya'da dün 31 bin 758 vakanın tespit edilmesi ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçmişti.

(İHA)

İtalya'da son 24 saatte 29 bin 907 yeni vaka
İtalya'da son 24 saatte 29 bin 907 yeni vaka

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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