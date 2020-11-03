İtalya'da son 24 saatte 28 bin 244 yeni vaka

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 28 bin 244 yeni vaka tespit edildi.

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 28 bin 244 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saatte 353 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ülkede 2 Mayıs'tan bu yana en yüksek ölüm sayısı kaydedildi.

Avrupa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayısındaki artış hız kesmeden devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan 182 bin 287 testte 28 bin 244 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 759 bin 829'a ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte virüs nedeniyle 353 kişinin hayatını kaybettiği, 2 Mayıs'tan bu yana en yüksek ölüm sayısının kaydedildiği belirtildi. Böylece ülkede salgında toplam can kaybı 39 bin 412'ye yükseldi.

AKTİF VAKA SAYISI 400 BİNİ AŞTI

İtalya'da aktif Kovid-19 vaka sayısı 418 bin 142'ye yükselirken, son 24 saat içinde 203 kişi daha yoğun bakıma alındı. İtalya genelinde toplam 2 bin 225 hasta yoğun bakımda tedavi görüyor.

ÜLKE ÇAPINDA GECE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

İtalyan hükümeti ikinci Covid-19 dalgası karşısında yeni tedbirler açıklamaya hazırlanıyor. İtalyan basınına yansıyan bilgilere göre Başbakan Giuseppe Conte, birkaç saat içinde ülke çapında yerel saatle 22.00- 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı ilan etmeye hazırlanıyor. Tedbirler arasında bulaşma oranı yüksek olan bölgelerin karantinaya alınması ve hafta sonu alışveriş merkezlerinin kapatılması da yer alıyor. Yeni kısıtlamalarla toplu taşımada yüzde 50 kapasiteye düşürülecek.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı