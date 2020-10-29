İtalya'da son 24 saatte 26 bin 831 yeni koronavirüs vakası
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İtalya'da son 24 saatte 26 bin 831 yeni koronavirüs vakası

29.10.2020 19:20 | Son Güncelleme: 29.10.2020 19:24
İtalya'da son 24 saatte 26 bin 831 yeni koronavirüs vakası

İtalya'da son 24 saatte 26 bin 831 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu.

İtalya'da son 24 saatte 26 bin 831 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 616 bin 595'e yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 26 bin 831 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 217 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 616 bin 595'e, toplam can kaybı ise 38 bin 122'ye ulaştı. Ülkede 279 bin 828 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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