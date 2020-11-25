İtalya'da son 24 saatte 25 bin 853 yeni koronavirüs vakası
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İtalya'da son 24 saatte 25 bin 853 yeni koronavirüs vakası

25.11.2020 19:50 | Son Güncelleme: 25.11.2020 19:55
İtalya'da son 24 saatte 25 bin 853 yeni koronavirüs vakası

İtalya'da son 24 saatte 25 bin 853 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu.

İtalya'da son 24 saatte 25 bin 853 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 480 bin 874'e yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 25 bin 853 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 722 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 480 bin 874'e, toplam can kaybı ise 52 bin 28'e ulaştı. Ülkede toplamda 637 bin 149 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 637 bin 697 de aktif vaka olduğu bildirildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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