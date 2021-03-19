İtalya'da son 24 saatte 25 bin 735 Kovid-19 vakası kaydedildi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 25 bin 735 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 364 bin 822 test sonucunda 25 bin 735 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen 13 aylık sürede vaka sayısı 3 milyon 332 bin 418'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 556 bin 539'a, yoğun bakımdakilerin sayısı da 3 bin 364'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 386 artarak 104 bin 241'e, iyileşenlerin sayısı ise 16 bin 292 artışla 2 milyon 671 bin 638'e çıktı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 7 milyon 428 bin 407 oldu. Aşılananların 2 milyon 336 bin 928'inin ikinci dozu alanlar olduğu belirtildi.

Bu arada, İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS) haftalık değerlendirme raporunda, virüs bulaşma katsayısının (Rt endeksi) geçen hafta olduğu gibi bu hafta da 1,6 seviyesinde olduğu ancak 12-18 Mart döneminde her 100 bin kişide rastlanan vaka sayısının 264'e kadar çıktığı kaydedildi.

Diğer yandan, Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) dün onay vermesiyle İtalya, 15 Mart'ta askıya aldığı AstraZeneca aşısının kullanımına bugün yeniden başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin