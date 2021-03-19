İtalya'da son 24 saatte 25 bin 735 Kovid-19 vakası kaydedildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

İtalya'da son 24 saatte 25 bin 735 Kovid-19 vakası kaydedildi

19.03.2021 20:21 | Son Güncelleme: 19.03.2021 20:27
İtalya'da son 24 saatte 25 bin 735 Kovid-19 vakası kaydedildi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 25 bin 735 yeni vaka tespit edildi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 25 bin 735 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 364 bin 822 test sonucunda 25 bin 735 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen 13 aylık sürede vaka sayısı 3 milyon 332 bin 418'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 556 bin 539'a, yoğun bakımdakilerin sayısı da 3 bin 364'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 386 artarak 104 bin 241'e, iyileşenlerin sayısı ise 16 bin 292 artışla 2 milyon 671 bin 638'e çıktı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 7 milyon 428 bin 407 oldu. Aşılananların 2 milyon 336 bin 928'inin ikinci dozu alanlar olduğu belirtildi.

Bu arada, İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS) haftalık değerlendirme raporunda, virüs bulaşma katsayısının (Rt endeksi) geçen hafta olduğu gibi bu hafta da 1,6 seviyesinde olduğu ancak 12-18 Mart döneminde her 100 bin kişide rastlanan vaka sayısının 264'e kadar çıktığı kaydedildi.

Diğer yandan, Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) dün onay vermesiyle İtalya, 15 Mart'ta askıya aldığı AstraZeneca aşısının kullanımına bugün yeniden başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Pervin Buldan Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Alişan Esra Erol Şeyma Subaşı Aslıhan Karalar
Spor Ersun Yanal Metin Oktay Halis Özkahya Rıza Çalımbay Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İtalya'da son 24 saatte 25 bin 735 Kovid-19 vakası kaydedildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 20:28:25. #1.16#
title