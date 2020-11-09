İtalya'da son 24 saatte 25 bin 271 yeni vaka
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İtalya'da son 24 saatte 25 bin 271 yeni vaka

09.11.2020 20:08 | Son Güncelleme: 09.11.2020 20:20
İtalya'da son 24 saatte 25 bin 271 yeni vaka

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 25 bin 271 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 960 bin 373'e ulaştı.

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 25 bin 271 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 960 bin 373'e ulaştı.

Avrupa'da korona virüs salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte 25 bin 271 yeni vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 960 bin 373'e ulaştığı aktarıldı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 356 kişinin daha virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 41 bin 750'ye yükseldiğini ifade etti.

Bakanlık, son 24 saatte 147 bin 725 kişiye Covid-19 testi yapıldığını, düne göre daha az test yapılmasına rağmen testlerdeki pozitiflik oranının düne göre aynı kaldığını ve yüzde 17,1 olduğunu belirtti. Ülkede aktif Covid-19 hastası sayısı 573 bin 334'e yükselirken, son 24 saatte 100 kişinin daha yoğun bakıma alınması ile toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 2 bin 849'a ulaştı.

TABİPLER BİRLİĞİ: "TÜM ÜLKENİN KARANTİNA ALTINA ALINMASI GEREKİYOR"

İtalya Tabipler Birliği (Fnomceo) Başkanı Filippo Anelli yaptığı açıklamada, tüm ülkenin karantina alınması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Vaka sayısındaki artış eğiliminin durdurulamaması halinde 30 gün içinde çok sayıda ölüm ile karşılaşılacağını ifade eden Anelli, "Son haftada kaydedilen vaka sayısı artışı devam ederse bir ay içinde 10 bin kadar daha ölüm vakası yaşayacağız ve 5 bin kişilik yoğun bakım ünitesi kapasitemiz dolacak" ifadelerini kullandı. Anelli, endişelerini bu sabah Sağlık Bakanı Roberto Speranza'ya ilettiğini belirtti.

(Burak Ortahamamcılar/İHA)

İtalya'da son 24 saatte 25 bin 271 yeni vaka

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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