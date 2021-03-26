İtalya'da son 24 saatte 23 bin 987 Kovid-19 vakası kaydedildi
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İtalya'da son 24 saatte 23 bin 987 Kovid-19 vakası kaydedildi

Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel
İtalya'da son 24 saatte 23 bin 987 Kovid-19 vakası kaydedildi

İtalya'da son 24 saatte yapılan 354 bin 982 testte 23 bin 987 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

İtalya'da son 24 saatte yapılan 354 bin 982 testte 23 bin 987 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede salgının başlamasından bu yana geçen 13 ayda vaka sayısı 3 milyon 488 bin 619'a ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 566 bin 711'e, yoğun bakımdakilerin sayısı 3 bin 628'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 457 artarak 107 bin 256'ya çıktı.

İyileşenlerin sayısı 19 bin 764 artışla 2 milyon 814 bin 652'ye ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 8 milyon 765 bin 85 oldu. Aşılananların 2 milyon 787 bin 749'unu ikinci dozu alanlar oluşturdu.

Bu arada, İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS) Başkanı Prof. Silvio Brusaferro, salgının gidişatına dair haftalık değerlendirme raporunu sunarken, ülke genelinde virüs bulaşma katsayısının (Rt endeksi) 1,08'e gerilediğini açıkladı.

Brusaferro, Rt endeksinin halen 1'in üstünde olduğuna dikkati çekerek, "İtalya'da salgın eğrisinin büyümesinde bir yavaşlama söz konusu. Stabilleşmeye dair ilk işaretleri görüyoruz. Ancak Rt halen 1'in üstünde. Bu, virüsün yine de genişleme eğiliminde olduğu anlamına geliyor. Bu nedenle önlemleri sürdürmeliyiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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