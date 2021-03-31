İtalya'da son 24 saatte 23 bin 904 Kovid-19 vakası tespit edildi
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İtalya'da son 24 saatte 23 bin 904 Kovid-19 vakası tespit edildi

Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel
İtalya'da son 24 saatte 23 bin 904 Kovid-19 vakası tespit edildi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında dünden bugüne 23 bin 904 vaka kaydedildi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında dünden bugüne 23 bin 904 vaka kaydedildi.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 351 bin 221 testte, 23 bin 904 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen 13 ayda toplam vaka sayısı 3 milyon 584 bin 899'a ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 562 bin 508'e, yoğun bakımdakilerin sayısı da 3 bin 710'a geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 467 artarak 109 bin 346'ya yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 23 bin 744 artışla 2 milyon 913 bin 45'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 10 milyon 18 bin 265 oldu. Aşılananların 3 milyon 143 bin 159'unu ikinci dozu alanlar oluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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