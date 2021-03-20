İtalya'da son 24 saatte 23 bin 832 Kovid-19 vakası tespit edildi
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İtalya'da son 24 saatte 23 bin 832 Kovid-19 vakası tespit edildi

20.03.2021 20:53 | Son Güncelleme: 20.03.2021 20:57
İtalya'da son 24 saatte 23 bin 832 Kovid-19 vakası tespit edildi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, son 24 saatte 23 bin 832 yeni vaka kaydedildi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, son 24 saatte 23 bin 832 yeni vaka kaydedildi.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 354 bin 480 testte 23 bin 832 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana toplam vaka sayısı 3 milyon 356 bin 331'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 565 bin 453'e, yoğun bakımdakilerin sayısı da 3 bin 387'ye yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 401 artarak 104 bin 642'ye çıktı.

İyileşenlerin sayısı 14 bin 598 artışla 2 milyon 686 bin 236'ya ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 7 milyon 532 bin 35 oldu. Aşılananların 2 milyon 380 bin 18'ini ise ikinci dozu alanlar oluşturdu.

Öte yandan, ülkenin kuzeyindeki Torino kentinde toplanan bir grup, "maskeye hayır" sloganıyla izinsiz gösteri düzenleyerek salgın önlemlerini protesto etti. Güvenlik güçleri gruba müdahale ederken 30 kişiye salgın tedbirlerine uymamaktan ceza kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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