İtalya'da son 24 saatte 23 bin 696 Kovid-19 vakası kaydedildi
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İtalya'da son 24 saatte 23 bin 696 Kovid-19 vakası kaydedildi

Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel
İtalya'da son 24 saatte 23 bin 696 Kovid-19 vakası kaydedildi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte yapılan 349 bin 472 testte, 23 bin 696 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

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İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte yapılan 349 bin 472 testte, 23 bin 696 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede salgının başlamasından bu yana geçen 13 ayda vaka sayısı 3 milyon 464 bin 543'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 562 bin 856'ya, yoğun bakımdakilerin sayısı 3 bin 620'ye yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 460 artarak 106 bin 799'a yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 21 bin 673 artışla 2 milyon 794 bin 888'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 8 milyon 595 bin 798 oldu. Aşılananların 2 milyon 739 bin 791'ini ikinci dozu alanlar oluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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