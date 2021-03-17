İtalya'da son 24 saatte 23 bin 59 Kovid-19 vakası tespit edildi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 23 bin 59 yeni vaka kaydedildi.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 369 bin 84 testte 23 bin 59 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen bir senede toplam vaka sayısı 3 milyon 281 bin 810'a ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 539 bin 8'e, yoğun bakımdakilerin sayısı da 3 bin 317'ye çıktı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 431 artarak, 103 bin 432'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 19 bin 716 artışla 2 milyon 639 bin 370'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 7 milyon 101 bin 882 oldu. Aşılananların 2 milyon 180 bin 85'inin ikinci dozu alanlar olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin